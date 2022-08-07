وكان محمد بويا توراي قد خطط لإقامة حفل زفافه في نهاية يوليو 2022، لكنه لم يكن على دراية أن نصيبه سيقوده إلى الانتقال إلى مالمو السويدي في نفس الفترة، قادما من نادي هينان جيانيي الصيني.

ولم يسمح النادي السويدي للاعب بالسفر لحضور حفل زفافه، ليقرر الأخير عدم إلغاء الحفل، وإرسال شقيقه ليقف بجوار العروس خلال الحفل.

وكشف المهاجم تفاصيل ما حدث لصحيفة "أفتون بلادت" السويدية، قائلا: "كنا سنتزوج في 21 يوليو في سيراليون. لكنني لم أستطع الحضور لأن مالمو طلب مني الحضور مبكرا".

وأوضح أن ما خفف عليه وطأة الأمر، أنه التقط صورا مع زوجته بفستان العرس مسبقًا، لذا بدا وكأنه كان موجودا في الحفل، قائلا: "مثلني أخي في حفل الزفاف".

وأشار توراي إلى أنه تمكن من إنهاء إجراءات الزواج المدني في سيراليون قبل سفره إلى السويد، لكنه لم يكن في مراسمه الدينية الخاصة أو حفل زفافه.

والآن سيتعين عليه الانتظار حتى يجتمع مع زوجته، إذ أكد أنها ستأتي للعيش معه في السويد، لافتا إلى أنه يخطط للسفر معها في شهر العسل "بعد الفوز بالدوري".