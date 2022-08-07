ووفق العلماء فإن الاكتشاف الجديد يعطي لمحة عن حياة الطبقة الوسطى في اللحظة التي ثار فيها بركان جبل فيزوف، ودفن تلك المدينة الرومانية في عام 79 ميلادي.

وقالت سلطة حديقة بومبي الأثرية يوم السبت، إنه تم العثور على بقايا أوعية وحقيبة تم إفراغها على عجل، وسرير ومبخرة في طابقين من مبنى تم التنقيب عنه سابقا.

وبحسب علماء الآثار فقد كانت بعض المكتشفات أكثر قيمة من البعض الآخر، حيث كانت هناك أوان مصنوعة من البرونز أو الزجاج بجانب الأدوات اليومية.

وقال جابرييل زوشتريجل مدير الحديقة إن "شريحة كبيرة من السكان في الإمبراطورية الرومانية كانوا من الناس الذين يكدون من أجل لقمة العيش ولكنهم كانوا حريصين أيضا على رفع مكانتهم الاجتماعية"، وفقما نقلت "رويترز".

وتعد بومبي إحدى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في إيطاليا بالقرب من مدينة نابولي الحديثة.