ووفقا لقناة "إن بي سي لوس أنجلوس"، فقد كانت هاش تقود سيارتها الكوبر الزرقاء، مسرعة، بشارع سكني، وارتطمت سيارتها بجدار أحد المنازل في الحي الذي تقطنه.

وتسبب الحادث في اندلاع حريق كبير داخل المنزل أيضا، واستلزم حضور 59 من رجال الإطفاء، كما استغرق 65 دقيقة لحصره وإطفاء النيران داخل المبنى المتضرر بشدة.

ووفقا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، فقد تم العثور على الممثلة داخل السيارة ونقلت إلى المستشفى، على حين لم يصب أهل المنزل بأي أذى.