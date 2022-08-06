وقال مايك وماريا بيلاتي إن جهاز إنذار سيارتهما انطلق، عندما كانت السيارة متوقفة خارج منزلهم ليلة الأربعاء، ليتبين فيما بعد أن دبا علق داخلها، بينما كان صغاره ينتظرونه في مكان قريب.

وبحسب ما رواه الزوج لقناة "كي تي في كيو"، فقد تم التواصل مع مركز الشرطة لإخباره بالحادثة، ليتم وصله فيما بعد بأحد موظفي الولاية المسؤول عن الحياة البرية والمتنزهات.

وأضاف مايك بيلاتي: "بين الحين والآخر كنا نسمع صوت طقطقة، كان الدب يقضم بصوت عالي، ما أدى إلى تضرر أجزاء داخلية في السيارة بشكل كبير".

ولفت بيلاتي إلى أنه قرر عدم انتظار المساعدة من الجهة المسؤولة، حيث قام باستخدام عصا لفتح الباب من مسافة آمنة، لتحرير الدب، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.