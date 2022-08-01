وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، في مؤتمر صحفي، إن المهرجان "جاء لتعويض الفراغ الذي كان يشغله مهرجان الإذاعة والتلفزيون المصري، والذي توقف قبل عدة سنوات".

وأضاف: "المبادرة جاءت من النقابة بوصفها المظلة الشرعية للفن في مصر، ولاقت ترحيبا من الشريك المنظم للمهرجان، وهي شركة بي.أو.دي إيجبت، التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية".

ويرأس المهرجان الممثل يحيى الفخراني، الذي بدأ مشواره الفني قبل 5 عقود، ويملك في رصيده عشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب المسرحيات والأفلام السينمائية.

وقال الفخراني في المؤتمر الصحفي: "أعتبر هذه الدورة تجريبية وأسميها (الدورة زيرو) لأنها ستركز على تقييم أعمال الموسم الرمضاني المنقضي، لكن الغرض الحقيقي هو عودة المنافسة بشكل قوي، لأن هذا سيكون المهرجان الرسمي لمصر".

واستطرد: "أتوقع أن يتطور المهرجان ويشمل في الدورات المقبلة، المسلسلات العربية، لأن كل عمل عربي يتمنى الحصول على جائزة من مصر، لكننا لا نريد استباق الأحداث"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وترأس لجنة تحكيم المهرجان، المخرجة إنعام محمد علي، وتضم في عضويتها الموسيقار راجح داود، ومدير التصوير محسن أحمد، والناقدة خيرية البشلاوي، والممثل أحمد السقا، والممثل محمد ممدوح، والمخرج تامر محسن، والسيناريست حاتم حافظ، والممثلة صابرين.

وقال زكي: "اخترنا شخصية لا تعرف المجاملة لرئاسة لجنة التحكيم، وحرصنا على أن تجمع اللجنة جميع التخصصات، وجميعهم متحمسون".

كما أوضح أن جوائز المهرجان غير نقدية، وستقدم في مختلف التخصصات، من تمثيل إلى موسيقى وديكور وتصوير وإخراج، إضافة إلى استحداث جائزتي "أحسن أسطى"، التي تقدم لأحد الفنيين من صناع الدراما، وجائزة "أفضل مخرج منفذ".

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن مسلسل "الاختيار" سيكون خارج المنافسة على الجوائز، "نظرا لأهميته وطبيعته الوطنية"، وسيتم تكريم أبطال أجزائه الثلاثة.