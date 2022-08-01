وكشف ابنها كايل على موقعها الرسمي uhura.com إن "والدتي نيشيل نيكولس توفّيت وفاة طبيعية مساء أمس. وهي عاشت حياة زاخرة وشكّلت قدوة لنا جميعا".

وأوضح ناطق باسم العائلة أن الممثلة فارقت الحياة في سيلفر سيتي (ولاية نيو مكسيكو) حيث كانت تعيش مع ابنها.

الراقصة والمغنية السابقة التي جسّدت في مسلسل الخيال العلمي المنتج في الستينات الضابطة نيوتا أوهورا ذات الأصول الإفريقية والتي تتقن اللغة السواحلية، سرعان ما تحوّلت رمزا من رموز النضال من أجل الحقوق المدنية.

وحظيت نيكولس بدورها كامرأة سوداء في منصب رفيع المستوى بإعجاب مارتن لوثر كينغ الذي طلب منها ألا تنسحب من المسلسل كما كانت تنوي فعله، مؤكّدا لها، بحسب ما كشفت الممثلة، أن "ستار تريك" هو المسلسل الوحيد الذي يسمح لأولاده بمشاهدته.

وفي العام 1968، كانت القبلة التي تبادلتها نيكولس مع وليام شاتنر بدور القبطان كيرك الأولى من نوعها على الشاشة الأميركية بين رجل أبيض وامرأة سوداء.

وفي السبعينات، أعدّت نيكولس شريط فيديو لمساعدة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على انتقاء رواد فضاء، لا سيّما في أوساط النساء والأقليات.



وغرّد الممثل جورج تاكِي الذي هو أيضا من الوجوه البارزة في "ستار تريك" تعليقا على نبأ وفاتها " قلبي محزون. وعيناي تلمعان مثل النجوم التي ترقدين إلى جانبها، يا صديقتي العزيزة".

جدير بالذكر أن غريس ديل نيكولس ولدت في 28 ديسمبر 1932 في شيكاغو، وبدأت مسيرتها في الرابعة عشرة، راقصة ومغنية في فرقة ديوك إلينغتون.

واشتهرت نيكولس خصوصا بدورها في السلسلة الأولى من "ستار تريك"، كما مثّلت في مسلسلات تلفزيونية أخرى وسجّلت ألبومين وشاركت راقصة في العرض الأوبرالي "بورغي أند بيس" إلى جانب سامي ديفيس جونيور.



وأدّت نيكولس دور أوهورا، والاسم مشتقّ من كلمة الحرية في السواحلية، في الأفلام الستة الأولى المقتبسة من سلسلة "ستار تريك"، وفقما ذكرت "فرانس برس".