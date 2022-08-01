وقالت محافظة المنطقة لوكالة "فرانس برس" إن "شابا قتل والده بالسلاح الأبيض"، مشيرة إلى "مأساة عائلية".

من جهتها، أوضحت النيابة المكلّفة بالتحقيق أن "جريمة قتل طعنا وقعت الليلة الماضية في ميتز"، موضحة أن "التحقيقات ما زالت جارية".

وأشارت مصادر في الشرطة إلى أن الرجل "قتل والده بالسكين" قبل أن "يتمكّن أشقاؤه من السيطرة عليه".

واهتم عناصر الإطفاء بالإخوة الخمسة للجاني بسبب إصابتهم بجروح، ووُضع الجاني الذي يعاني الفصام قيد الاحتجاز لدى الشرطة.