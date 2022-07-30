ولم تخطئ الجماهير هدفها فقد كان حفل الفنان لطفي بوشناق ليلة السابع والعشرين من يوليو سهرة مميزة أثثها الفنان بالموشحات والمواويل والأغاني الطربية والأنغام التونسية الأصيلة واستقبل جمهور الحمامات نجمه بعد غياب في حفل اعتبره النقاد من أنجح عروض موسم المهرجانات في تونس لهذا الصيف.

وقال الفنان التونسي لطفي بوشناق في لقاء صحفي بعد العرض إن برنامج السهرة تغير أكثر من مرة نزولا عند طلبات الجمهور، مشيرا إلى أنه اكتفى بتقديم 4 أغنيات فقط من الإنتاج الجديد مقابل برنامج ثري من الطربيات والأغاني القديمة التي هتف باسمها الجمهور ليستجيب بوشناق ويغني "سينما" و"نساية " و"أنت شمسي" و"العين اللي ما تشوفكشي" وغيرها من أغانيه التي يحفظها الجمهور.

وفي الحفل، غنى بوشناق على امتداد ساعتين ونصف أغانيه الطربية والإيقاعية إلى جانب المواويل والموشحات.

وقال إن السهرة كانت موفقة جدا وأنه يحرص دائما أن يكون صادقا في أداء رسالته الفنية وأن يكون عند حسن ظن جمهوره، معبرا عن سعادته لنجاح حفلاته في سوسة والحمامات خلال صيف 2022 حيث عادت الجماهير بتعطش كبير للفرجة والمتعة والفن بعد غياب موسمين بسبب وباء كورونا.

وتحدث بوشناق أمام الصحفيين قائلا "الجمهور التونسي ليس سهلا فرغم بحثه عن الفرجة والإيقاعات يبحث أيضا عن الكلمة الهادفة ولا يجامل في جودة الأصوات والموسيقات.. وأنا سعيد أنني بعد 40 سنة من ارتياد المسرح مازالت أحظى بمتابعة الجمهور لي وملئ المسارح بهذه الأعداد وأعتبر أن السبب هو صدقي الدائم مع الجمهور".

هذا وقد اختار الفنّان لطفي بوشناق أن يطلّ على الجمهور مرتدياً "الجبّة" التونسية التقليدية، والشاشيّة الحمراء (الطربوش التونسي التقليدي)، مرفوقا بألة العود.

وقد حرص أثناء الحفل على المراوحة بين العزف والغناء وإلقاء كلمات الأغاني والحوار مع الجمهور في سهرة لا تنسى على مسرح الحمامات الدولي.