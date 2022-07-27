وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في مدينة تونغشيانغ بمقاطعة تشجيانغ، طفلة تبلغ من العمر عامين تسقط من نافذة في الطابق الخامس وتهبط على لوحة إعلانية في الطابق الأول، وبعد فترة وجيزة، انزلقت الطفلة من على لوحة الإعلانات وأمسك بها رجل يدعى شين دونغ والذي يعمل موظفا في أحد البنوك.

وصادف أن شاهد شين الحادث عندما كان في طريق عودته إلى البنك مع زميلته، حيث انزلقت الفتاة فجأة من الطابق الأول وراحت تصرخ، فركض شين ليلحق بها واستطاع أن يلتقطها في اللحظة المناسبة.

وتم إرسال الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، علما أنها لم تتعرض لأي إصابات خطيرة حسبما ذكرت صحيفة "إنديا تايمز".

وبعد خضوعها لفحص كامل للجسم ووضعها تحت المراقبة لبعض الوقت، خرجت الطفلة من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة.

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنى العديد من المعلقين على شجاعة وبطولة شين وتصرفه السريع في هذا الموقف، الأمر الذي ساهم في إنقاذ حياة الطفلة.