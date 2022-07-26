فقد ذكر المسؤول الحكوميموكيش بارمار أن الوفيات وقعت في منطقتي أحمد آباد وبوتاد بولاية غوجارات، حيث يحظر تصنيع وبيع واستهلاك الخمور.

ولم تتضح على الفور المادة الكيماوية المستخدمة في صناعة الخمور المغشوشة.

وقالت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا إن الشرطة اعتقلت عددا من المهربين المشتبه في تورطهم في بيع المشروبات الكحولية.

تعتبر الوفيات جراء تناول المشروبات الكحولية المغوشة أمرا شائعا في الهند، حيث تكون هذه المشروبات رخيصة الثمن وغالبا ما تكون مخلوطة بمواد كيماوية مثل المبيدات الحشرية لزيادة الفاعلية، بحسب ما نقلت الأسوشيتد برس.

وتحول غش الخمور إلى صناعة مربحة للغاية في جميع أنحاء الهند حيث لا يسدد المهربون أي ضرائب ويبيعون كميات هائلة من منتجاتهم للفقراء بأسعار رخيصة.

وفي عام 2020 توفي ما لا يقل عن 120 شخصا بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة في ولاية البنجاب شمال الهند.