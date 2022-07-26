وأعلنت الشرطة الكندية في لانغلي قرب فانكوفر، أن "عدة عمليات إطلاق نار" أسفرت عن مقتل شخصين غربي البلاد، الإثنين، وأنها أردت منفذ الهجوم قتيلا.

وكشفت السلطات لاحقا، أن الهجوم كان يستهدف "المشردين" في المدينة، الذين يقطنون في الشوارع والحدائق دون منازل، مما أدى لربط الجريمة بكلمات "خطيرة" تفوه بها مذيع أميركي شهير قبل أيام قليلة.

وكان مذيع برنامج البودكاست الأشهر في العالم من حيث مرات الاستماع، جو روغان، قد قال بطريقة ساخرة، أنه يجب قتل المشردين في المدن.

وقال جو روغان خلال برنامجه "تجربة جو روغان" قبل 6 أيام: "لا يسمحون لنا بتحريك الأغراض التي يضعها المشردون في الشارع، لكنهم لن يقبضوا عليك إذا أطلقت النار عليهم".

وأضاف ساخرا: "ربما علينا إطلاق النار على المشردين".

وواجه روغان انتقادات حادة لمهاجمته هذه الفئة المستضعفة، وارتفعت الأصوات ضده بعد تأكد عملية إطلاق النار على مشردين في كندا.

وقال المذيع الكندي المعروف كريس غايلوس: "ربما من المبكر جدا أن نقول بأن مطلق النار تأثر بجو روغان، ولكن استمعوا لمذيع البودكاست وهو يقترح بشكل ساخر قبل 6 أيام، أن الحل هو قتل المشردين".