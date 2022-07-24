وقال رئيس الشركة كيفن فيجي في مؤتمر "كوميك كون السنوي"، للثقافة الشعبية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن المراحل من الرابعة حتى السادسة في السلسلة ستعرف باسم (ملحمة الأكوان المتعددة)".

وقوبل الإعلان بهتافات عالية وتصفيق حاد من حشد تجاوز عدده ستة آلاف شخص في قاعة مؤتمرات مزدحمة على الرغم من أن فيجي لم يقدم تفاصيل تذكر، وفقما ذكرت "رويترز".

جدير بالذكر أن فيلم "المنتقمون" بجزئه "نهاية اللعبة" قد عرض عام 2019 وأصبح صاحب ثاني أعلى إيرادات على الإطلاق، كما حققت أفلام عالم مارفيل السينمائي إيرادات تجاوزت 25 مليار دولار على مستوى العالم.