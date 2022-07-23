سيكون ذلك العرض الأول العالمي للفيلم الذي وصفه سبيلبرغ بأنه مبني على سنواته الأولى، كما ستكون تلك أول مشاركة للمخرج الشهير أيضا في المهرجان.

شارك سبيلبرغ في كتابة القصة - عن شاب وسر يهدد عائلة - مع توني كوشنر الذي تعاون معه أيضا في أفلام "ميونيخ" و"لينكولن" و"ويست سايد ستوري".

ويتضمن فريق التمثيل ميشيل ويليامز وبول دانو وسيث روغن وجود هيرش.

كان مهرجان تورنتو الذي يستمر من 8 إلى 18 سبتمبر أعلن في السابق استضافته أيضا للعرض الأول لفيلم "غلاس أونيون: آ نايفز آوت ميستري" لراين جونسون، وفيلم "ماي بوليسمان" الدرامي بطولة هاري ستايلز، والملحمة التاريخية لجينا-برينس بيتوود "ذا وومان كينغ" من بطولة فيولا ديفيس.

يعرض "ذي فابلمانز" في دور العرض التجارية بدءا من 11 نوفمبر من إنتاج شركة "يونيفرسال بيكتشرز"، ويتوقع أن يحتل الصدارة في موسم الجوائز المقبل.