وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة، أن لقطات فيديو وثقت سقوط طفلة تبلغ من العمر عامين من نافذة منزلها في الطابق الثالث، قبل أن يمسك بها رجل كان على الرصيف واتسمت ردة فعله بالسرعة.

وكان شين دونغ (31 عاما) يهم بصف سيارته على جانب الطريق في مدينة تونشسيانغ بمقاطعة جيجيانغ شرقي الصين، عندما سمع صوتا غريبا.

ونظر الرجل إلى الأعلى، فوجد أن طفلة رضيعة سقطت على حافة حجرية للطابق الأول، وعلى وشك السقوط على الرصيف.

وحاول أولا الاتصال بالشرطة، كما أظهر الفيديو إذ كان يحمل هاتفا بيده، لكنه قذف به لكي يمسك بالطفلة التي حضنها مثل أب يحضن انبته.

وكان إلى جانبه سيدة تحاول هي أيضا إنقاذ الطفلة.

ووصفت "الصن "الرجل الصيني بـ"البطل الخارق".

ونشرت الشرطة الصينية مقطع الفيديو على موقع "ويبو"، النسخة الصينية المماثلة لموقع "تويتر".

وذكرت تقارير محلية أن الطفلة أصيبت بجروح في ساقيها ورئتيها، لكنها في حالة مستقرة.