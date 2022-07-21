وقال يوتيوب في تغريدة على تويتر: "بدءا من اليوم، وبتكثيف للجهود على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، سنزيل المحتوى الذي يوفر إرشادات حول طرق الإجهاض غير الآمنة أو يروج للادعاءات الكاذبة حول سلامة الإجهاض، بموجب سياسات الموقع لمحاربة المعلومات الطبية المضللة".

وأضاف يوتيوب: "مثل جميع سياساتنا المتعلقة بالموضوعات الصحية أو الطبية، نعتمد على الإرشادات المنشورة من السلطات الصحية".

وأكد الموقع أنه يعطي الأولوية لعرض محتوى وفيديوهات "المواضيع الصحية" من مصادر موثوقة، وأكد مراجعته المستمرة لسياسات الموقع ومحتواه، مع الانتباه إلى تطور أحداث العالم.

وأضاف الموقع: " نحن أيضا بصدد إطلاق لوحة معلومات تزود المشاهدين بالسياق والمعلومات من السلطات الصحية المحلية والعالمية، ضمن مقاطع الفيديو المتعلقة بالإجهاض على الموقع.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد ألغت قبل شهر من اليوم، "التشريع التاريخي" الذي يمنح حق للإجهاض في الولايات المتحدة منذ عام 1973.

وبهذا القرار، عادت الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.