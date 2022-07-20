وأظهرت لقطات فيديو اقتحام الموجة للحفل الذي أقيم مؤخرا في قصر على جزيرة في هاواي، لتضرب العروسين والحضور وتفسد "ليلة العمر"، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.

وقالت العروس رايلي كارسون ميرفي، التي وثقت ما حدث على حسابها في "إنستغرام"، إن المياه "اجتاحت نصف ضيوفنا"، لكنها أوضحت أنها وزوجها ديلون ميرفي "استمتعا بليلة لا تنسى مع الأشخاص الذين يحبونهما".

وأضافت في حديث لقناة "كي إتش أو إن 2" المحلية: "الحياة لا يمكن توقعها دائما. لا أطيق الانتظار لأمر بلحظات الصعود والهبوط مع زوجي الجديد".

وقال العريس إنه رغم ما حدث، فقد حظي مع زوجته ببعض الصور الجيدة "وسط الأمواج المتناثرة"، مشيرا إلى أن "الاحتفال كان جميلا".

وأضاف ديلون ميرفي: "في نهاية الليل كنا جميعا نرقص في الوحل. كان الأمر رائعا. ما حدث ربما لا يُنسى".

وكان الإعصار داربي القريب نسبيا من هاواي قد أثر على الجزر الواقعة وسط المحيط الهادئ، ويعتقد أنه كان مسؤولا عن الموجة التي أفسدت الزفاف.

وكانت سلطات هاواي أغلقت العديد من الشواطئ جنوبي الجزيرة في اليوم السابق لحفل الزفاف، تحسبا لارتفاع الأمواج.