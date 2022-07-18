وأضاف المصدر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن المصاب الآخر بخير وسيخرج من المستشفى قريبا، مؤكدا أن جميع الركاب من مستقلي البالون الطائر هبطوا بسلام تام.

وشهدت محافظة الأقصر، الاثنين، واقعة انحراف منطاد طائر أثناء التحليق في السماء بمنطقة البر الغربي، ونتج عنه إصابتين.

وأكدت وزارة الطيران المدنى في بيان رسمي لها، أن الركاب الذين بلغ عددهم 28 راكبا هبطوا بسلام، مع اتخاذ قرارا بتعليق الرحلات لحين التحقيق في الواقعة.

كما كشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن التحقيقات ستبدأ اليوم (الاثنين) أو غدا، فور وصول اللجنة المختصة لمعرفة سبب الانحراف والتأكد من سلامة المنطاد نفسه، والتأكيد على التزام شركات البالون بإجراءات السلامة.

وحسب المصدر، فإنه من المقرر عودة رحلات البالون الطائر للتحليق مرة أخرى عقب الانتهاء من التحقيقات، وسيتم الإعلان عن السبب وموعد الإقلاع قريبا.

وحسب أحد العاملين في شركة للمناطيد، فإنها تحلق فوق المعالم الأثرية المختلفة بمسافات تصل حتى 2000 قدم عن الأرض، مع التأكيد على سرعة الرياح مناسبة أثناء التحليق حفاظا على سلامة الركاب.

وأضاف أن جميع الشركات تلتزم بإجراءات الإصلاحات الدورية لجميع المناطيد وبشكل يومي، ولا يُسمح لها بالتحليق إلا عقب التأكد من سلامتها وقياس قوة الرياح وشدتها.