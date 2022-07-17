وقبل توجهه مع فريقه صوب الولايات المتحدة، نشر محرز صورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وبيده هاتف مكسور.

وأشعلت الصور تعليقات المتابعين، الذين استغربوا كيف أن نجما كبيرا يستخدم هاتفا مكسورا. وقال أحدهم "هل أنت فعلا مليونير؟"، فيما ذكر آخر "الحمد لله.. المشاهير أيضا يحتفظون بهواتفهم المكسورة".

التعليقات الساخرة جعلت رياض محرز يدخل على الخط وينشر صورة أخرى للهاتف المكسور، ويعلق عليها بالقول "نعم أعلم ذلك"، ممازحا "كنت أنتظر تجديد العقد".

وكان محرز يشير إلى تجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى العام 2025.

واعتبر محللون تجديد عقد محرز مثابة مكافأة للاعب البالغ من العمر 31 عاما، بعدما ساهم في احتفاظ سيتي بلقب البريميرليغ.

ومنذ وصوله من ليستر سيتي مقابل 71 مليون دولار قبل 4سنوات، خاض محرز 189 مباراة بتشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وسجل 63 هدفا وأسهم بـ45 تمريرة حاسمة. كما فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة واحدة.