وقال موقع "فوكس نيوز" الأميركي إن عاصفة رياح قوية تسببت في تحطم 21 سيارة وشاحنة معا على الطريق السريع بالقرب من مدينة هاردين.

وذكر مسؤولون أنهم يعتقدون أن "العواصف العاتية والرؤية الصعبة أدت إلى وقوع الحادث".

وأظهر مقطع فيديو منشور على المواقع الاجتماعية "أكواما من السيارات والشاحنات" مرتطمة ببعضها البعض، فيما كانت سيارات الإسعاف منتشرة لنقل الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية.

وأعلن حاكم ولاية مونتانا غريغ غيانفورتي، على حسابه في تويتر "سقوط عدد كبير من الضحايا"، داعيا الناس إلى الصلاة من أجل الضحايا.

من جهته، ذكر الرقيب جاي نيلسون أن أطقم الطوارئ استجابت لحادث التحطم الكبير على الطريق السريع 90"، مضيفا "نعتقد أنه نجم عن عواصف ترابية وعاصفة رعدية".

وتابع: "يبدو أن هناك رياحا شديدة تسببت في عاصفة ترابية لا يمكن رؤيتها".