ونشرت إيرينا شايك قصة على صفحتها، ظهرت فيها صورة طعام، بدا وكأنه سلطة البطاطا، وعلقت عليها قائلة: "الروس يوم الأربعاء" (Russianzz on Wednesday) مستخدمة حرف الـ"Z" في غير موضعه، مما اعتبره البعض بمثابة إشارة.

وحرف "Z" تستخدمه القوات المسلحة الروسية، وتضعه على طائرات عسكرية ودبابات تستخدم في الحرب على أوكرانيا، وهو رمز لـ" Za Pobedu"، التي تعني "للنصر" بالروسية.

ورأى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما نشرته عارضة الأزياء الروسية بمثابة دعم للحرب على أوكرانيا، بالرغم من أنها أعلنت سابقا رفضها للحرب.

وبعد أيام من الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، وتحديدا في 28 فبراير الماضي، نشرت شايك "لا للحرب" على إنستغرام، داعية الناس للتبرع إلى اليونيسيف والصليب الأحمر في أوكرانيا.