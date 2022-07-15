تم بناء المرفأ، المغمور الآن قبالة مدينة أو مملكة أماثوس القديمة، بين 312 و 294 قبل الميلاد، حين كانت قبرص مركز الصراع بين اثنين من خلفاء الإسكندر الأكبر.

وربما تم بناء الميناء كقاعدة بحرية بسبب مدخله الضيق لكن الخبراء يقولون إنه لا يمكن استبعاد أنه كان يستخدم لأغراض تجارية أيضا.

وعلى مدى قرون من الزمن تطور الميناء المغمور تحت الماء ليصبح شعابا مرجانية طبيعية تزدهر فيه الحياة البحرية.