وقال كريم عبد العزيز لموقع "سكاي نيوز عربية":" هناك عدة أسباب حمستني لخوض تجربة فيلم "كيرة والجن "، أولاً أن الورق مكتوب بشكل جيد ويضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة التونسية هند صبري، التي عملت معها من قبل في فيلم "الفيل الأزرق ".

وتحدث كريم عبد العزيز عن أول تعاون سينمائي يجمعه بالفنان أحمد عز، قائلاً: "سعيد جداً لأنني اكتسبت أخ حقيقي وصديق عزيز، فهو على المستوي المهني محترف ونجم كبير وعلى المستوى الشخصي شخص في منتهى الرقي والاحترام، وخلال عملنا لم نختلف سويا على أي شيء".

وفيما يخص شخصية "كيرة"، التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، قال كريم عبد العزيز الشخصية كانت صعبة جداً وبها جوانب كثيرة خفية، فهو شخص يعمل طبيب ويتمتع بثقة الإنجليز، ويتهمه أقرب الناس إليه بالخيانة، ولكنه يخفي سر كبير وهو إنه يعمل في صفوف المقاومة.

وتابع الفنان المصري: "الشخصية تطلبت الكثير من التحضيرات وخاصة أن شخصية كيرة، لم يذكرها التاريخ بشكل كبير، لذلك عملت عليها بشكل كبير من خلال جلسات العمل مع المخرج مراون حامد".

وعن الصعوبات التي واجهته في العمل، ذكر الفنان المصري، أن العمل تطلب جهوداً كبيرة للغاية، حيث إنه صور على مدار 3 سنوات بسبب ظروف اقتصادية وأزمة فيروس كورونا.

وأضاف: "العمل يناقش فترة زمنية تاريخية قديمة، منذ أكثر من 100 عام، فكل شيء مختلف عن عصرنا الحالي، حيث لا يوجد تطور ولا تكنولوجيا، ولغة هذا العصر مختلفة عن لغتنا والأسلوب والطريقة والشكل، فكل شيء مختلف، وهذه كانت أصعب الأشياء بالنسبة لهم في العمل".

وختم كريم عبد العزيز حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، بأنه سيخوض السباق الرمضاني القادم 2023، من خلال شخصية حسن الصباح في مسلسل تاريخي بعنوان "الحشاشين"، والعمل من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج بيتر ميمي.