وعلى شاطئ "لا جولا كوف" في سان دييغو الأميركية، أثارت امرأة غضب فقمتي بحر، بعدما اقتربت من إحداهما لمضايقتها.

وكان رد الفعل قفز الفقمتين بشكل متسارع نحو رمال الشاطئ، باتجاه الزوار، الأمر الذي دفع العديد من المصيفين للهرب من الفقمتين الغاضبتين.

وبعد أن نجحت إحدى الفقمتين في إخافة البشر، وتحذيرهم من المضايقات، عادت لمياه البحر مع "رفيقتها" الأخرى.

ويعتبر شاطئ "لا جولا كوف" جزء من محمية مائية للحيوانات، ويشتهر البحر بانتشار الفقمات فيه، ولا يسمح للبشر بمضايقتهم.