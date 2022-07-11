وظهرت ألسنة اللهب وأعمد الدخان وهي تتصاعد في عجلتين من عجلات الطائرة، بينما كانت واقفة على أرض المطار.

وكانت طائرة تابعة لشركة "سبريت" الأميركية، المتخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة، قد واجهت مشكلة أثناء الهبوط في مطار مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، قادمة من مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وبدأت القصة عندما ارتفعت درجة حرارة واحد من كوابح عجلات الطائرة واشتعلت فيها النار، لدى الهبوط في مطار المدينة، الأحد، مما تسبب بحالة ذعر على متن الطائرة.

وعملت فرق الإطفاء في المطار على إخماد الحرائق، كما عملت السلطات على إخلاء الطائرة من ركابها.

وأكدت الشركة في وقت لاحق أن لا أحد من الركاب أصيب بأذى، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت إثر ارتفاع حرارة أحد كوابح الإطارات في الطائرة.