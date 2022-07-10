وحظي التيس سيمبا بمتابعة كثيرين على مواقع التواصل بفضل أذنيه الكبيرتين، حيث يصل طول الواحدة منهما 55 سنتيمترا.

وأرسل ناريجو مالك التيس صورا وبيانات لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بغية تسجيل حيوانه في الموسوعة، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن، وفقما ذكرت "رويترز".

وبحسب ناريجو فقد ولد سيمبا وهو يتمتع بأذنين طويلتين، إذ بلغ طول الواحدة منهما 48 سنتيمترا.

وفي حديث لـ"رويترز" قال ناريجو: "حصلت على حقيبة خاصة من المخمل للحفاظ على أذني سيمبا، بحيث يتمكن من الجري واللعب بسهولة دون تشابك أذنيه".

ويخطط ناريجو الذي يعمل في مراقبة الحركة الجوية بمطار كراتشي، لحفظ السائل المنوي للتيس من أجل إجراء عمليات تلقيح اصطناعي في المستقبل، للحصول على سلالة شبيهة بسيمبا.