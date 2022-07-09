وأدى سيريكو أدوارا بسيطة على التلفزيون والسينما لعقود من الزمن، قبل الاستعانة به في الخمسينيات من عمره لأداء شخصية بولي الرجل غريب الأطوار والقاسي أحيانا في المسلسل الناجح الذي أنتجته "إتش بي أو".

ونعت عائلته الراحل في بيان على فيسبوك جاء فيه: "ببالغ الحزن، ولكن بفخر كبير وحب وكثير من الذكريات العزيزة، تود عائلة غينار وأنتوني سيريكو إبلاغكم بوفاته صباح الثامن من يوليو 2022".

كذلك نعاه شريكه في مسلسل "ذي سوبرانوز" مايكل إمبريولي قائلا "يؤلمني أن أقول إن صديقي العزيز وزميلي وشريكي في الجريمة، توني سيريكو العظيم قد توفي اليوم".

وكتب إمبريولي الذي أدى دور كريستوفر مولتيسانتي، على إنستغرام: "لم يكن توني مثل أي شخص آخر، لقد كان قويا ومخلصا وكبير القلب أكثر من أي شخص عرفته من قبل. قلبي مفجوع اليوم"، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وُلد سيريكو في بروكلين بنيويورك عام 1942، وتعرّض للتوقيف مرات عدة خلال شبابه، لكن حب التمثيل ظهر لديه في السجن بعد أن شاهد عرضا تمثيليا قدمه سجناء سابقون.

وأدى سيريكو أدوارا صغيرة متعددة منذ أواخر السبعينيات، وظهر في مسلسلات تلفزيونية مثل "كوجاك" و"ميامي فايس"، وفي أفلام تدور أحداثها في فلك العصابات بينها "غودفيلاز" و"ميكي بلو آيز".

وكان سيريكو في الخمسينيات من عمره عندما اختير لأداء أشهر أدواره، في مسلسل ذي "سوبرانوز" الذي يستكشف الحياة الخاصة لمجموعة إجرامية في نيوجيرسي.

وقدمت شخصيته "بولي" الكثير من أشهر مشاهد المسلسل التي مزج خلالها بين روح الدعابة والولاء لتوني سوبرانو.