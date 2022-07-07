وجاء في البيان الذي نُشر على حساب كان الرسمي على تويتر"الأسرة تقدر الحب الغامر والتعازي القلبية وتطالبكم بالاستمرار في احترام خصوصيتها خلال هذ الوقت العصيب".

عاش كان حياة جريئة ومعقدة تمامًا على مر السنين، خاصة في الثمانينيات. وقد تأثر كثيرا بفقدان أخته في عام 1981 حيث مثلت الواقعة أصعب اللحظات التي واجهها.

ومثل كان دور سوني كوروليوني في فيلمالأب الروحي، وهو الدور الذي ميز حياته المهنية بأكملها على الرغم من لعب أدوار رائعة أخرى في أفلام مثل 1990 Misery و Dick Tracy أو Elf 2003. وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار وغولدن غلوب عن أدائه في دور مساعد.