وحسب ما ذكر موقع "إنسايدر" الأميركي، فإن وثائق محكمة أظهرت أن ماسك (51 عاما) وزيليس قدما التماسا لتغيير اسم طفليهما التوأم إلى "اسم عائلة والدهما واحتواء اسم عائلة والدتهما كجزء من الاسم الأوسط لهما".

وأبرزت الوثائق أن الالتماس تم تقديمه في أوستن بولاية تكساس الأميركية، حيث وُلد الطفلان، ووافق عليه القاضي.

ووفق التقرير نفسه، فقد أنجبت زيليس (36 عاما) في نوفمبر 2021، أي قبل أسابيع قليلة من إنجاب ماسك وزوجته غرايمز، طفلهما الثاني.

وبذلك، أصبح ماسك أبا لتسعة أطفال: طفلان من زوجته المغنية الكندية غرايمز، وخمسة من زوجته السابقة الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، ثم التوأم من زيليس.

وردّ ماسك بطريقته الخاصة على هذه الأنباء، دون الإشارة إلى إنجاب التوأم، حيث قال، اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "معدل المواليد المنهار هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن".

وأضاف: "أبذل قصارى جهدي للمساعدة في أزمة نقص السكان".

ودائما ما يدعو ماسك الناس لإنجاب مزيد من الأطفال، حيث سبق له أن قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: "لا يوجد عدد كاف من الناس".

وتابع: "الكثير من الأشخاص الجيدين والأذكياء يعتقدون أن هناك عددا كبيرا جدا من الناس في العالم وأن عدد السكان ينمو خارج نطاق السيطرة، لكن هذا غير صحيح تماما".

وأوضح: "إذا لم ينجب الناس المزيد من الأطفال، فسوف تنهار الحضارة. تذكروا كلماتي".

ورد ماسك على سؤال: لماذا يفضل إنجاب أطفال كثيرين؟ بالقول: "أحاول أن أكون قدوة حسنة للآخرين ويتعين علي ممارسة ما أؤمن به".