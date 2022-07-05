وقال النادي الإنجليزي، إن الملعب سيفتح أبوابه أمام المسلمين لإقامة صلاة العيد في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار النادي إلى أنه يتوقع أن يستضيف الملعب 3 آلاف شخص، داعيا المصلين لإحضار سجادات صلاة خاصة بهم.

وبيّن بلاكبيرن أنه سيعمل على توفير كافة التجهيزات الخاصة باستقبال هذا العدد الكبير من المصلين، لافتا إلى تخصيص حافلات ستعمل على نقل الأشخاص للملعب.

وسبق للنادي أن فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل "إيوود بارك"، ليكون بذلك أول ناد إنجليزي يقوم بمثل هذه المبادرة.