والجديد في القضية اليوم، أن محامي أمبر هيرد أقدموا على طلب إلغاء الحكم الصادر بحقها في محاكمة التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب وإعادة المحاكمة في القضية.

وقدم المحامون الدعوى، الجمعة، على أساس أن الحكم لم يكن مدعوما بأدلة.

كما زعم المحامون أن أحد المحلفين لم يتم فحصه بشكل صحيح، وتساءلوا عما إذا كان من المفترض أن يُسمح له بالعضوية في هيئة المحلفين.

وأصدرت هيئة محلفين أميركية، قراراً يدين الممثلة، آمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.

وجاء ذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع وحظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقاً في خصوصيات نجمي هوليوود.