فيما قال مسؤول حكومي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الهدف إتاحة الفرصة لفاقدي البصر للاستمتاع بمياه البحر كغيرهم من باقي أفراد المجتمع.

وقال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية جمال رشاد، إن "الشاطئ الخاص بالمكفوفين عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدما يديه للتعرف على علامات من الفِلين (شمندورات) يتعرف من خلالها على مسارات التحرك داخل أعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة.

وأكد أن "تلك المسارات تسمح للمكفوفين بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق".

وأشار إلى أن الشاطئ مخصص لفئتين هما ضعاف البصر وفاقدي البصر، "لأن هاتين الفئتين يعاني أصحابها من مشقة كبيرة، فأي منهم يريد نزول البحر لابد أن يكون معه مرافق حتى يحميه من الاصطدام أو الغرق أو أي ضرر آخر، وهذا الأمر كان يخلق معاناة ومشقة كبيرة للطرفين، سواء الكفيف أو المرافق، فالأول يشعر بالتقييد وعدم الثقة في النفس وعدم القدرة على الاستمتاع بالمياه كالآخرين، والثاني يتحمل مشقة متابعة الأول وبالتالي لا يستمتع".

وتابع كانت الفكرة توفير مسارات مكونة من أحبال وشمندورات عائمة توفر مكانا للدخول إلى المياه ومكانا للخروج، ونجع فاقد أو ضعيف البصر يتحسس تلك المسارات بيديه وبمفرده ويستمتع بالمياه بالقدر الذي يريده ويخرج بمفرده كذلك دون الحاجة لمساعدة أحد ودون تحميل أحد أعبائه.

وأكد أن "التجربة كانت ممتعة جدا لفاقدي البصر وضعاف البصر، حيث وجدنا تفاعلا كبيرا وسعادة غامرة بالفكرة، ولديهم حب استطلاع وقدرة على استخدام المسارات المخصصة لهم في الشاطئ بحرفية كبيرة، وقد راعينا في تمهيد الشاطئ أن يكون العمق مناسب لجميع الأطوال بحيث لا يحتاج الكفيف أو ضعيف البصر إلى مرافق، وحتى الأطفال لا يحتاجون إلا لمرافقين لتحذيرهم فقط من المنطقة التي قد يكون عمقها غير مناسب لهم".

وأوضح: "كذلك نضع في رقبة كل شخص من هؤلاء المكفوفين عند نزوله الشاطئ صافرة، ونطلب منه استخدمها حينما يستشعر أي خطر، ولكن عموما وجدناهم يستمتعون بالتجربة ويستخدمون الحبال المستخدمة كمسارات في المياه بحرفية شديدة".

واستطرد: "أن شاطئ المكفوفين هو جزء من شاطئ أكبر افتتحته محافظة الإسكندرية العام الماضي باسم شاطئ ذوي الهمم والذي يحتوي على منطقة تسمح لأصحاب الإعاقات الحركية بنزل البحر على كراسي متحركة، فوق صندوق تم تمهيده لهذا الغرض، حيث تم تصميمه كأرضية غاطسة بعمق معين تسمح بسير الكراسي المتحركة ومن فوقهم هناك رشاشات مياه تسمح لهم بالاستمتاع، وهذا الشاطئ حضر له أصحاب الهمم من شتى أرجاء مصر".

رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية قال في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المحافظة تسعى لتوفير ما يحتاجه المعاقون بالشواطئ، حيث تراقب أصحاب كل إعاقة معينة وما يحتاجونه عند نزل المياه للاستمتاع وتوفره لهم، وتراعي كل عام توفير شاطئ مخصص لأصحاب إعاقة معينة.

وشدد على أن نزول هذا الشاطئ مجانا مشيرا إلى أن شاطئ ذوي الهمم وشاطئ المكفوفين هما جزء من شاطئ المندرة العام المجاني المفتوح لكل الناس وبالتالي يتحقق الدمج المطلوب بين أصحاب الإعاقات وبقية أفراد المجتمع، كما أنه مسموح في شاطئ المكفوفين وشاطئ ذوي الهمم نزول أقاربهم الأصحاء معهم للعب ومشاركتهم الاستمتاع ولكن دون تحميل أي منهم أعباء الآخر.