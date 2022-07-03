وكانت الشاحنة تشارك في عرض فريد، حيث دخلت في سباق مع طائرتين تحلقان فوقها بسرعة تقترب من 500 كيلومتر في الساعة، بمدينة باتل كريك.

وتحولت حماسة الجماهير التي حضرت لمشاهدة السباق المثير، إلى صرخات رعب، عندما وقع انفجار ضخم مطلقا كتلة لهب عملاقة، اخترقته الشاحنة.

وقالت السلطات المحلية إن شخصا لقي حتفه في الحادث، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية تحقق في الحادث، بمشاركة سلطات المدينة.

ويعد "فيلد أوف فلايت" أحد أكبر مهرجانات الاستعراضات الجوية في الولايات المتحدة، وكان من المقرر أن يستمر حتى يوم الإثنين.

ويروج الحدث لشاحنة "شوك وايف جيت تراك" باعتبارها "أشهر شاحنة نفاثة في العالم"، إلا أنها تفحمت خلال الاستعراض.