ونشر إيلون ماسك صورة تجمعه وأنباءه مع البابا فرانسيس على "تويتر"، ليل الجمعة السبت، وكتب تعليقا مرفقا بها: "تشرفت بلقاء البابا أمس".

وبالإضافة إلى صورة البابا، نشر ماسك عدة تغريدات تناولت صورته أثناء حفلة تنكرية في مدينة البندقية الإيطالية وشعوره بالضجر، كما نعى اليوتيوبر"تيكنو بليد"، الذي توفي عن عمر 23 عاما بسبب السرطان.

ونالت التغريدات تفاعلا كبيرا من جانب متابعي الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، والذين يبلغون أكثر من 100 مليون، فحصدت تغريدة "الضجر" نحو 22 ألف تعليق، بينما حصدت صورته مع البابا نحو 10 آلاف تعليق.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن الأطفال الأربعة الذين ظهروا مع البابا وماسك هم أبناء الأخير.

وجاء لقاء ماسك مع بابا الفاتيكان، خلال زيارته إلى إيطاليا التي لم يعلن عنها مسبقا.

وليس من الواضح ما الذي ناقشه الرجلان خلال لقائهما.

ولدى إيلون ماسك، الذي يعد أثرى أثرياء العالم، 8 أبناء، من بينهم واحدة متحولة جنسيا.

وطلبت ابنة ماسك، التي كان اسمها في السابق خافيير ألكساندر ماسك، وبلغت أخيرا 18 عاما، وهو سن الرشد في كاليفورنيا، من المحكمة تغيير الاعتراف بنوعها الجنسي من ذكر إلى أنثى وتسجيل اسمها الجديد "فيفيان جينا ويلسون".

ويعرف عن الملياردير الأميركي أنه يكتب تغريدات قصيرة للغاية، وأقل بكثير من الحد الذي يتيح موقع التدوين المصغر "تويتر".

وكان ماسك أعلن شراء موقع "تويتر" لقاء مبلغ وصل إلى 44 مليار دولار.