أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الأربعاء، أن الخميس هو غرة شهر ذي الحجة.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المحكمة، فإن الوقوف بعرفة سيكون الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، وعيد الأضحى السبت الذي يليه.
وكالات - أبوظبي
أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الأربعاء، أن الخميس هو غرة شهر ذي الحجة.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المحكمة، فإن الوقوف بعرفة سيكون الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، وعيد الأضحى السبت الذي يليه.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المحكمة، فإن الوقوف بعرفة سيكون الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، وعيد الأضحى السبت الذي يليه.