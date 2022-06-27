وفي فيديو طريف خلال حفل زفاف، توجه طفل بعمر 3 أعوام إلى الميكروفون بهدوء، وبدأ بغناء الأغنية الرسمية لنادي ريال مدريد.

وأمسك الطفل بشكل عفوي الميكروفون وبدأ بغناء نشيد "هلا مدريد الشهير"، والذي تبدأ كلماته بـ"القصة كتبتها في التاريخ.. لأنه لا أحد يستطيع مقاومة رغبتك بالفوز".

وضحك الحضور بعد بدء الأغنية الشهيرة، قبل أن ينضم البعض للغناء ويعبروا عن حبهم لريال مدريد.

ولاقى الفيديو إشادة وإعجابا كبيرا من جماهير "النادي الملكي"، وشاركه الحساب الرسمي لريال مدريد، وكتب "مدريدي حقيقي".