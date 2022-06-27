كانت المرأة البالغة من العمر 35 عامًا قد قادت سيارتها إلى مستشفى في سالزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكر من يوم الأحد وأخبرت الأطباء هناك أن إحدى أفاعيها الجرسية عضت إصبعها.

بينما تدهورت حالة المرأة وطلبت السلطات على عجل من معهد متخصص في هامبورغ الحصول على ترياق، زارت الشرطة المزرعة في وسط ألمانيا وعثرت على عشرات الثعابين.

قالت الشرطة في بيان إن المتخصصين حددوا أن مجموعة الثعابين تضمنت أنواعًا سامة وعاصرة لم تكن موجودة في أماكن تربية حيوانات مناسبة.