وقال مصدر في الأمن العام الأردني لـ"سكاي نيوز عربية" إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، أدى إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.

وأضاف المصدر أنه نتج عن ذلك إصابتها، وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة لكنها فارقت الحياة، فيما باشرت السلطات التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وتأتي الحادثة عقب أيام من حادثة مشابهة لجريمة قتل وقعت في إحدى الجامعات المصرية، شغلت الرأي العام المصري والعربي.