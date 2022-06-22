وكان مردوخ قد تزوج الممثلة الأميركية جيري هول، قبل 6 أعوام، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل الطلاق الجديد.

يذكر أن ثروة مردوخ البالغ من العمر 91 عاما، تبلغ قرابة 18 مليار دولار، وكان قد منح طليقته السابقة 1.7 مليار دولار، خلال تسوية قضية الطلاق.

ووفقا للتقرير، من غير المرجح أن يؤدي طلاق مردوخ، وهو الرابع له، إلى تغيير هيكل ملكية الشركات التي يمتلك حصصا فيها، والتي تشمل الشركات الأم لـ"فوكس نيوز" و"وول ستريت جورنال".

ولم يرد ممثلون عن هول على الفور على طلب من رويترز للتعليق.