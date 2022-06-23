وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادثة، حيث نجا سائق الدراجة مما حدث بأعجوبة.

وقالت مجموعة من السكان إن راكب الدراجة النارية أخرج نفسه من الحفرة التي بلغ عرضها 20 قدما، وعمقها 16.

وتم وضع طوق للشرطة حول الجزء المتضرر من الطريق وظل الضباط في مكان الحادث لحماية الساكنين في الجوار.

وقال ميك ستيفنز، فني طيران يعيش جوار مكان الحادث: إن سائق الدراجة كان يصرخ وطلب من المارة تأمين سيارة أجرة.

من جانبه، قال ريان بوند، وهو مدرس مقيم في المنطقة: في حوالي الساعة 9 مساءً سمعنا ما اعتقدنا أنه رعد.

ولفت ساكن آخر إلى أن ماحدث يعتبر جيد على اعتبار أنه حصل ليلاً، ولم يحصل في الساعات التي يتواجد خلالها الأطفال في الشارع.