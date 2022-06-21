وادعى الضابط أنه غير قادر على الحضور إلى العمل، بسبب نتيجة الفحص الإيجابية، لكن خديعته اكتُشفت عندما طُلب منه إرسال صورة للنتيجة كدليل، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وبعد ذلك تمت دعوة الضابط لإجراء اختبار آخر، وعند مواجهته اعترف بتزييف الاختبار والكذب، قائلا إنه فعل ذلك حتى يتمكن من البقاء في المنزل بموجب قواعد الحجر الذاتي.

وتوصل كريس رولي، المسؤول عن التحقيق بالحادثة، إلى أن الشرطي قد انتهك معايير السلوك المهني.

وأضاف: "على ضباط الشرطة أن يضعوا باعتبارهم في جميع الأوقات أن الجمهور يتوقع منهم الحفاظ على مستويات عالية من السلوك المهني".