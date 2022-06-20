كان هاغيس، كندي المولد، والحائز على جائزة الأوسكار، 69 عامًا، في إيطاليا لحضور مهرجان سينمائي يبدأ يوم الثلاثاء في أوستوني، وهي بلدة سياحية في بوليا، المنطقة التي تشكل "كعب" شبه الجزيرة الإيطالية.

نشرت وكالة أنباء لابريس والعديد من وسائل الإعلام الإيطالية بياناً مكتوباً من المدعين العامين في مدينة برينديزي القريبة مفادها أنهم يحققون في مزاعم بشأن إجبار شابة أجنبية على إقامة علاقات جنسية غير رضائية على مدار يومين.

قال المدعيان أنطونيو نيغرو وليفيا أورلاندو، اللذان يقودان التحقيق، في البيان إن المرأة أُجبرت على طلب الرعاية الطبية بعد العلاقات الجنسية.

وأضاف الادعاء: بعد يومين من العلاقات غير الرضائية، كانت المرأة بصحبة الرجل إلى مطار برينديزي يوم الأحد وتُركت هناك عند الفجر على الرغم من ظروفها البدنية والنفسية غير المستقرة.

كان مكتب المدعي العام في برينديزي مغلقا يوم الأحد. لم يرد محامي هاغيس على الفور على طلب للتعليق.

قال ممثلو الادعاء إن موظفي المطار والشرطة لاحظوا حالتها المرتبكة الواضحة وبعد أن قدموا لها علاجا أوليا، أخذوها إلى مقر شرطة برينديزي، حيث رافقها الضباط إلى مستشفى محلي لفحصها.

قالت الشرطة في غرفة العمليات بالمقر إنهم غير مخولين بإعطاء معلومات حول القضية، بما في ذلك ما إذا كان هاغيس محتجزًا في مركز الشرطة أو في فندق أو أي مكان إقامة آخر.

هاغيس مخرج ومنتج وكاتب سيناريو. حصل على جائزة الأوسكار عام 2006 عن أفضل سيناريو أصلي عن فيلم "كراش".

كما نُقل عن المدعين قولهم إن المرأة "قامت بصياغة بلاغها واستشهدت بالظروف التي تم النظر فيها لاحقًا لتأكيدها من قبل المحققين". لم يذكر المدعون جنسيتها أو عمرها.