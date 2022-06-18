وبعد قيادته للدراجة بسلاسة، أمام أنظار المصورين، توقف بايدن بالدراجة أمام تجمع للمصوري، قبل أن يتعثر ويسقط أرضا.

وقال بايدن للحضور فورا "أنا بخير"، مبررا السقطة بأن قدمه علقت بدواسات الدراجة.

وكان بايدن قد سافر إلى منزله الرئيسي في مدينة ريهوبوث بيتش في ديلاوير، للاحتفال بذكرى زواجه الـ45 من جيل بايدن.

وقال الصحفيين في موقع الحادث أن بايدن عاود ركوب الدراجة بعد سقوطه، الذي وقع صباح السبت.