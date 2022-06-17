وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن بالاك (45 عاما) يواعد صوفيا شنايدرهان (21 عاما)، صديقة نجله الذي رحل السنة الماضية عن عمر 18 عاما في حادث مأساوي.

وأوضحت الصحيفة أن بالاك وشنايدرهان شوهدا يتبادلان القبلات في أماكن عامة، مؤكدة وجود علاقة عاطفية بينهما.

ويأتي ذلك بعد أشهر على رحيل إيميليو، عندما انقلبت دراجته الرباعية إلى الوراء وسحقته بينما فقد السيطرة عليها، وذلك بعد حفل شواء عائلي في منزل بالاك الخاص بقضاء العطلات.

وكان إيميليو الابن الأوسط في أسرة بالاك، وهو نجله من صديقته آنذاك سيمون لامبي، التي تزوجها اللاعب السابق عام 2008 لكنهما انفصلا عام 2012.

وقال مقربون من بالاك وشنايدرهان لـ"بيلد"، إنهم يعتقدون أن العلاقة بينهما جيدة، وأنهما ليسا منزعجين من الفجوة العمرية بينهما، البالغة 24 عاما.

ويعد بالاك واحدا من أبرز نجوم الكرة الألمانية، وتألق مع باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ في "البوندزليغا"، إضافة إلى تشلسي الإنجليزي، قبل أن يعتزل اللعبة عام 2012.