الأغنية الجديدة التي من المتوقع أن تكون من أنجح أغاني موسم الصيف، تجمع شاكيرا مع منسق الأغاني ديفيد غيتا، وفريق "بلاك آيد بيز" الأميركي، وتحمل اسم "لا تقلق".

وصدرت الأغنية في 17 يونيو، وتم الإعلان عنها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنانين.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "لا تقلق.. أشعر بأنني على قيد الحياة، وسأعيش أفضل حياة وأفعل ما أرغب به".

وفي مقطع آخر تقول: "كنت محبطة والآن أنهض. رأسي مرفوع وعيني نحو الأعلى وأزداد حكمة.. ثم أدرك أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وكانت شاكيرا قد أعلنت انفصالها عن بيكيه بعد علاقة استمرت نحو 11 عاما، أنجبا خلالها طفلين. وأكدت تقارير إعلامية أن سبب الانفصال هو خيانة بيكيه للنجمة الكولومبية.