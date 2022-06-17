وقالت وزارة الثقافة للأردنية في بيان إن الراحل "حقق حضورا خاصا في أدوار تاريخية وبدوية وكوميدية واجتماعية معاصرة، فضلا عن تميزه في تقديم أعمال إذاعية بصوته المميز"، وفق "رويترز".

وإلى جانب وزارة الثقافة الأردنية، نعته الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين الأردنيين ومجموعة من الفنانين الأردنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم أشرف طلفاح وزهير النوباني وحسن أبو شعيرة وهشام حمادة ونجلاء عبد الله وديانا كرزون.

واستذكر مغردون بعضا من أعمال الراحل، ولا سيما تلك التي كانت يعلق عليها بصوته سواء أكانت وثائقية أو رسوم متحركة مخصصة للأطفال.

ولد هنيدي في عام 1946 وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969، لكنه غير مسار حياته واتجه إلى دراسة الفنون فحصل على الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو عام 1980.

وقدم على مدى أربعة عقود عشرات المسلسلات التاريخية والبدوية في الأردن وخارجه منها (الفرمان) و(الصقر والرها) و(راس غليص) و(نمر بن عدوان) و(بلقيس) و(أبو جعفر المنصور) و(الطوفان) و(لوحة حب) و(الفرداوي) و(نوف).

وقدم العديد من المسرحيات وشارك بالتعليق الصوتي في أفلام وثائقية وبعض الأعمال الكرتونية للأطفال.