وشمل الاستطلاع أكثر من 7 آلاف شخص، يعيشون في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وأستراليا، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلص الاستطلاع إلى أن غالبية المشاركين "لا يريدون أكثر من 10 ملايين دولار، لكي يعيشوا حياة مثالية تماما".

ويشكك الاستطلاع بمبدأ اقتصادي سائد، ويعرف بـ"الرغبات غير المحدودة"، أي أن الأشخاص يريدون حيازة مبالغ مالية بلا حد.

ويُعتقد أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أغنى رجل في العالم بثروة تزيد على 216 مليار دولار.

لكن معظم الناس يعتقدون أن المبلغ المثالي أقل بكثير على مدى حياتهم، لأنهم يرون أن هذه المبالغة "تعبر عن طمع مبالغ فيه".

وأعد الدراسة الجديدة أساتذة علم النفس في جامعات باث وباث سبا وإكستر البريطانية، ونشرت في دورية (Nature Sustainability).

وقال الباحث المشارك في الدراسة، بول باين: "إن أيديولوجية الرغبات غير المحدودة، عندما يتم تصويرها على أنها طبيعة بشرية، يمكن أن تخلق ضغطا اجتماعيا على الناس لشراء أكثر مما يريدون في الواقع".

وأضاف: "اكتشاف أن الحياة المثالية لمعظم الناس معتدلة، يمكن أن يسهّل اجتماعيا عليهم التصرف بطرق أكثر انسجاما مع ما يجعلهم سعداء حقا".

وسأل فريق الاستطلاع 7860 شخصا في 33 دولة في كل 6 قارات لمعرفة مقدار الأموال التي يريدون تحقيقها لحياة مثالية تماما.

وقال 86 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، إنهم "سيحققون حياتهم المثالية بشكل تام عندما يحصلون على بمبلغ 10 ملايين دولار أو أقل".