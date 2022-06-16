ونشر نجم ليفربول صورة احتفاله على تويتر مع تعليق جاء فيه: "شكرا لكم جميعا لأمنياتكم في عيد ميلادي".

وأثارت طريقة احتفال صلاح بعيد ميلاده سخرية بعض رواد مواقع التواصل الذين علقوا على الكعكة بأنها "مثالية لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات".

وعلّق أحد متابعي صلاح على الصورة قائلا: "ألوان غير متناسقة وكرة كبيرة الحجم لا تتناسب مع الكعكة".

وقال آخر: "من صنع هذه الكعكة لا يعرف أي شيء عن كرة القدم"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ومن التعليقات الطريفة ما جاء في منشور أن "يايا سيشعر بالغيرة"، في إشارة إلى يايا توري، الذي اشتهر بتعليقه الغاضب من عدم الاحتفال بعيد ميلاده الحادي والثلاثين في عام 2014.

ونصح تعليق آخر صلاح بأن يحذف الصورة لأنها "صادمة" ومن المستغرب أن يضحك وهو يراها بدلا من البكاء بسبب شكلها.