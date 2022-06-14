وأظهر الفيديو العروسين واقفين على منصة أمام الأصدقاء والعائلة خلال حفل الزفاف، ليصدم العريس الحاضرين بضرب عروسه على رأسها بشدة.

وقالت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ليلى نازكول سيتبك: "ضرب العريس العروس مباشرة في حفل الزفاف أمام الضيوف والأقارب والعائلات من الجانبين، لم يوقفه أحد، ولم يحاول أحد أن يدافع عنها".

ووصف المتابعون الحادثة بالرهيبة والمروعة، في حين رأى آخرون أن العنف ضد النساء والفتيات هو أمر مؤسف ومحرج، ولكنه جزء لا يتجزأ من عادات وتقاليد وثقافة بعض المناطق.