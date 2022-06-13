وفي مدينة سورفسايد بيتش الشاطئية بولاية تكساس الأميركية، والمطلة على خليج المكسيك، سجلت كاميرا مراقبة لمنزل على الشاطئ تلك المواجهة الشرسة، التي انتشرت لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، هاجم ذئب "كويوتي" قطة على شرفة منزل، ولكن القطة دافعت عن نفسها باستبسال، وحاولت القفز على وجه الذئب لإضعافه، حتى لو للحظات.

بعدها هربت القطة السريعة تحت كرسي شاطئي، ليزحف الذئب تحت الكرس، محاولا الإمساك بها، قبل أن تخرج من الجهة الثانية وتقفز إلى سور الشرفة.

لكن الذئب المتوحش أحكم فكيه سريعا في ظهرها، لتقاوم القطة مرة أخرى، وتقوم بخربشة الذئب، قبل أن تقفز برشاقة لأعلى الشرفة، وتبقى عالقة في القمة، بينما ابتعد الذئب يائسا.

الفيديو حصد مئات الملايين من المشاهدات على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات سعيدة جدا بنجاة القطة الشجاعة من فك الذئب المفترس.