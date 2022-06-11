واتهم الأهالي مسؤولي الإدارة المحلية في مدينة الخانكة بهدم المقابر دون وجه حق والاعتداء على حرمة الموتى.

فيما أكد مسؤول في مدينة الخانكة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تلك المقابر كانت مخالفة وأنه لم يكن مدفون بها أي موتى.

وقال نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة أحمد جمعة، إن المقابر التي تم هدمها كانت عبارة عن أحواش بها حجرات دفن ومقامة على مساحة 3 آلاف متر بأرض جمعية النصر في نطاق الوحدة المحلية للخانكة.

وشدد على أن تلك المقابر كانت مخالفة لأنها أقيمت على أرض زراعية بالمخالفة لقانون البناء الموحد، وصدرت بشأنها الموافقات اللازمة لهدمها من جانب محافظ القليوبية ورئيس مجلس مدينة الخانكة والأجهزة المعنية.

وأكد أن عملية الهدم تمت من خلال حملة مكبرة أشرف عليها بنفسه بحضور مسئولي الإدارات والوحدات المحلية وكذلك مسؤول الصحة الذي كشف على المقابر وتأكد من عدم وجود موتى أو رفات موتى بها.

وأوضح أن ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها وخاصة مقابر انتشرت في الفترة الأخيرة نظرا لبيعها بأسعار مبالغ فيها، وهذا يمثل اعتداء على الأمن القومي للبلاد بتدمير الرقعة الزراعية، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.